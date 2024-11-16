Из Челябинска ушёл строительный гипермаркет Castorama

Ещё в 2020 году британская группа Kingfisher, которая ранее владела сетью магазинов, продала свои активы. В результаты гипермаркеты купила компания «Максидом». Однако в челябинском торгово-развлекательном комплексе «Родник» товары продолжали продавать под вывеской Castorama.
— Владелец бизнеса решил провести ребрендинг, — сообщил «ФедералПресс». — Теперь магазин называется «Максидом».
В челябинских СМИ появилась информация о том, что на обувной фабрике «Юничел» планируются массовые сокращения. Сейчас компания продаёт своё подразделение в Златоусте за 350 миллионов рублей. Как обстоят дела на самом деле, мы рассказывали ранее.