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Из Челябинска ушёл строительный гипермаркет Castorama

Гипермаркет Castorama, который занимается продажей товаров для строительства и ремонта, больше не будет работать в Челябинске. Что будет на его месте, рассказываем.

Источник: Pchela.News

Ещё в 2020 году британская группа Kingfisher, которая ранее владела сетью магазинов, продала свои активы. В результаты гипермаркеты купила компания «Максидом». Однако в челябинском торгово-развлекательном комплексе «Родник» товары продолжали продавать под вывеской Castorama.

— Владелец бизнеса решил провести ребрендинг, — сообщил «ФедералПресс». — Теперь магазин называется «Максидом».

В челябинских СМИ появилась информация о том, что на обувной фабрике «Юничел» планируются массовые сокращения. Сейчас компания продаёт своё подразделение в Златоусте за 350 миллионов рублей. Как обстоят дела на самом деле, мы рассказывали ранее.