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«Горбатый» мост в Симферополе закрыли

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости Крым. Утром в субботу движение транспорта по 
«горбатому» мосту в Симферополе ограничили. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.

Источник: РИА "Новости"

На месте установлены дорожные знаки, предупреждающие об изменении схемы движения и вариантах объезда. Сам мостовой переезд закрыт специальными бунами, за которыми уже стоит строительная техника и находятся рабочие.

Утром в субботу транспортного коллапса не наблюдается.

Изначально власти крымской столицы планировали начать строительные работы на автодорожном путепроводе по улицам Гоголя — Москалева с 15 ноября.

Ранее глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев сообщал, что движение по мосту будет перекрыто примерно на полгода, однако минтранс республики как заказчик работ совместно с подрядчиком и местными властями будут работать над тем, чтобы максимально сократить этот срок.

Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями «горбатым», расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.

В 2014 году за счет республиканского бюджета и средств Крымской железной дороги, которая на тот момент была балансодержателем сооружения, на мосту заменили асфальт, провели гидроизоляцию и усилили конструкции. Впоследствии «горбатый» мост передали на баланс симферопольских властей, движение грузовиков по нему запрещено.