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С 18 ноября в Минске меняется расписание некоторых автобусов. Каких маршрутов это коснется?

В «Минсктрансе» сообщили, что с 18 ноября в Минске некоторые автобусы будут ходить по новому расписанию, сообщает БЕЛТА.

Источник: Freepik

Изменения касаются автобусов № 141а и № 141б.

Так, маршрут № 141а с остановки «Боровлянская школа № 3» в будние дни вместо 18.40 будет отправляться в 18.45.

Также в будни автобус № 141б от этой же остановки будет отходить вместо 18.45 в 18.40.