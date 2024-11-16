С 18 ноября в Минске меняется расписание некоторых автобусов. Каких маршрутов это коснется?

Изменения касаются автобусов № 141а и № 141б.
Так, маршрут № 141а с остановки «Боровлянская школа № 3» в будние дни вместо 18.40 будет отправляться в 18.45.
Также в будни автобус № 141б от этой же остановки будет отходить вместо 18.45 в 18.40.
В «Минсктрансе» сообщили, что с 18 ноября в Минске некоторые автобусы будут ходить по новому расписанию, сообщает БЕЛТА.
Изменения касаются автобусов № 141а и № 141б.
Так, маршрут № 141а с остановки «Боровлянская школа № 3» в будние дни вместо 18.40 будет отправляться в 18.45.
Также в будни автобус № 141б от этой же остановки будет отходить вместо 18.45 в 18.40.