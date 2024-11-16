Объявлены торги на право КРТ двух территорий в Перми

Победитель аукциона на право КРТ на ул. Куйбышева должен будет расселить 26 многоквартирных ветхих и аварийных домов общей площадью 29 тысяч кв. м. За счет средств инвестора там требуется построить детские сады общей вместимостью 300 мест, корпус на 500 мест для школы № 10, а также обновить дороги и инженерные сети. Заявки на участие принимаются до 11 декабря 2024 года. Начальная цена лота — 7,8 млн руб., шаг торговой сессии — 315,5 тыс. руб.