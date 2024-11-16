Постройка газопровода в Приморье до границ Китая одобрена Госэкспертизой

Как сообщает РБК Приморье, планируется, что в ближайшие годы, благодаря этому «дальневосточному» маршруту, поставки газа в Китай увеличатся до 48 миллиардов кубометров, из которых 38 миллиардов будет обеспечивать газопровод «Сила Сибири». «Газпром» планирует, что «Сила Сибири» сможет выйти на полку поставок уже в этом году.