Постройка газопровода в Приморье до границ Китая одобрена Госэкспертизой

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на строительство нового участка газопровода, который станет частью дальневосточного маршрута поставок газа в Китай. Проект предусматривает возведение участка отвода от магистрального газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток», который будет проходить от газоизмерительной станции до государственной границы с Китаем. Строительство этого участка развернется в Лесозаводском районе Приморского края.
Как сообщает РБК Приморье, планируется, что в ближайшие годы, благодаря этому «дальневосточному» маршруту, поставки газа в Китай увеличатся до 48 миллиардов кубометров, из которых 38 миллиардов будет обеспечивать газопровод «Сила Сибири». «Газпром» планирует, что «Сила Сибири» сможет выйти на полку поставок уже в этом году.
Значение этого проекта для Китая трудно переоценить: он позволит дополнительно поставлять 10 миллиардов кубометров газа на самый быстрорастущий рынок потребления в мире. Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что этот маршрут должен заработать не позднее 2027 года.