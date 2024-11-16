Прямые сообщения в Москву из Казахстана восстановило РЖД

АСТАНА, 16 ноя — Sputnik. РЖД объявила о восстановлении прямого сообщения в Москву из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.
А именно:
- Караганда — Москва;
- Ташкент — Москва;
- Бишкек — Москва.
Также компания открыла беспересадочное сообщение Новосибирск — Барнаул — Риддер.
И впервые РЖД ввела график движения поездов сразу на три года, начиная с 15 декабря. В расписании движения на 2024−2027 годы предусмотрено курсирование 627 пар поездов дальнего следования.
Между городами России появятся новые направления и поезда, которые будут интересны туристам и гражданам страны:
- Москва — Серов;
- Псков — Мурманск;
- Барнаул — Абакан — Иркутск.
- А также Архангельск — Кисловодск и другие направления.
Станет больше поездов, курсирующих двухэтажными составами. Билеты по новым направлениям можно приобрести на кассе, веб-приложении и сайте РЖД.