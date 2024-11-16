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Прямые сообщения в Москву из Казахстана восстановило РЖД

Также компания открыла беспересадочные рейсы в Риддер.

Источник: РЖД

АСТАНА, 16 ноя — Sputnik. РЖД объявила о восстановлении прямого сообщения в Москву из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

А именно:

  • Караганда — Москва;
  • Ташкент — Москва;
  • Бишкек — Москва.

Также компания открыла беспересадочное сообщение Новосибирск — Барнаул — Риддер.

И впервые РЖД ввела график движения поездов сразу на три года, начиная с 15 декабря. В расписании движения на 2024−2027 годы предусмотрено курсирование 627 пар поездов дальнего следования.

Между городами России появятся новые направления и поезда, которые будут интересны туристам и гражданам страны:

  • Москва — Серов;
  • Псков — Мурманск;
  • Барнаул — Абакан — Иркутск.
  • А также Архангельск — Кисловодск и другие направления.

Станет больше поездов, курсирующих двухэтажными составами. Билеты по новым направлениям можно приобрести на кассе, веб-приложении и сайте РЖД.

РЖД