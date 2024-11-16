Чтобы купить квартиру, омичам придется копить на нее 7,5 лет

Как посчитали эксперты, при зарплате 61 349 рублей омичу придется копить на квартиру 7, 5 лет. Стоимость недвижимости составила 5 512 924, столько в среднем стоит сейчас однушка. Чтобы за это время накопить на квартиру, нужно откладывать зарплату целиком и жить на доходы другого члена семьи.