Чтобы купить квартиру, омичам придется копить на нее 7,5 лет

Аналитики федерального портала «Мир квартир» посчитали, сколько времени потребуется копить на квартиру жителям 85 регионов. Цены на жилье на вторичном рынке были взяты из собственной базы, а средние зарплаты по регионам — из открытых источников.
Как посчитали эксперты, при зарплате 61 349 рублей омичу придется копить на квартиру 7, 5 лет. Стоимость недвижимости составила 5 512 924, столько в среднем стоит сейчас однушка. Чтобы за это время накопить на квартиру, нужно откладывать зарплату целиком и жить на доходы другого члена семьи.
Дольше всего на квартиру придется копить дагестанцам (15,9 лет), Ингушетии (13,2 года), Севастополя (13,1 года), Крыма (13 лет), республики Алтай (12,2 года), Москвы (12,1 года), Северной Осетии (12 лет), Краснодарского края (11,6 года) и Чечни (11,3 года).
Быстрее всех накопить на квартиру могут жители Чукотского АО (3,8 года), Ямало-Ненецкого АО (3,8 года), Мурманской области (3,9 года), Ненецкого АО (4 года), Магаданской области (4,1 года), республики Коми (4,2 года), Еврейской АО (4,5 года), Тюменской области (4,5 года), Камчатского края (4,6 года) и Ханты-Мансийского АО (4,6 года).