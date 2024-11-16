Мы к вам из будущего: несуществующее молоко продают в популярной сети гипермаркетов во Владивостоке

Очевидец поделился своей находкой в соцсетях. Каким образом молоко, стоявшее на полках 16 ноября, могло быть изготовлено 17 ноября этого же года — загадка. Скорее всего, это простая ошибка на производстве, но она очень удивила местных жителей.