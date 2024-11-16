Олбани
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мы к вам из будущего: несуществующее молоко продают в популярной сети гипермаркетов во Владивостоке

Во Владивостоке нашли молоко с неправильной датой изготовления.

Источник: Комсомольская правда

Один из покупателей нашел в продуктовом магазине в районе Шилкинской во Владивостоке молоко с пока что несуществующей датой изготовления. По всей видимости, его поставили прямиком из будущего, передает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Очевидец поделился своей находкой в соцсетях. Каким образом молоко, стоявшее на полках 16 ноября, могло быть изготовлено 17 ноября этого же года — загадка. Скорее всего, это простая ошибка на производстве, но она очень удивила местных жителей.

«Разрыв матрицы? Пришельцы? Временные петли?», — предполагают интернет-пользователи в шуточной манере.

К счастью, упаковка молока из будущего на всю полку только одна.

Ранее «КП» писала о хлебном жуке, которого нашли в мучном изделии в магазине.

здоровье