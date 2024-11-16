Мы к вам из будущего: несуществующее молоко продают в популярной сети гипермаркетов во Владивостоке

Один из покупателей нашел в продуктовом магазине в районе Шилкинской во Владивостоке молоко с пока что несуществующей датой изготовления. По всей видимости, его поставили прямиком из будущего, передает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Очевидец поделился своей находкой в соцсетях. Каким образом молоко, стоявшее на полках 16 ноября, могло быть изготовлено 17 ноября этого же года — загадка. Скорее всего, это простая ошибка на производстве, но она очень удивила местных жителей.
«Разрыв матрицы? Пришельцы? Временные петли?», — предполагают интернет-пользователи в шуточной манере.
К счастью, упаковка молока из будущего на всю полку только одна.
Ранее «КП» писала о хлебном жуке, которого нашли в мучном изделии в магазине.