Магнитогорск стал лидером по ценам на молоко в Челябинской области

Для мониторинга цен были выбраны Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Кыштым. В октябре 2024 года самая высокая цена на молоко (цельное пастеризованное) была зафиксирована в Магнитогорске — в среднем 81,3 ₽ за литр, самая низкая в Миассе — 76,5 ₽ за литр. Литр молока в Кыштыме в октябре стоил в среднем 77,1 ₽, а в Челябинске — 77,7 ₽