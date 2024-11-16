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Магнитогорск стал лидером по ценам на молоко в Челябинской области

Для мониторинга цен выбраны четыре города.

Челябинскстат опубликовал информацию о ценах на молоко в четырех городах Южного Урала.

Для мониторинга цен были выбраны Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Кыштым. В октябре 2024 года самая высокая цена на молоко (цельное пастеризованное) была зафиксирована в Магнитогорске — в среднем 81,3 ₽ за литр, самая низкая в Миассе — 76,5 ₽ за литр. Литр молока в Кыштыме в октябре стоил в среднем 77,1 ₽, а в Челябинске — 77,7 ₽

Добавим, что за прошедший год цена литра молока в среднем по Челябинской области выросла на 11%.