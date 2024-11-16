Кабмин направит 186,5 млн рублей на работу санитарной авиации в регионах

Субсидии пойдут на дополнительное обеспечение закупки авиационных работ для оказания медицинской помощи, говорится в сообщении на сайте кабмина. Всего в федеральном бюджете в 2024 году на эти цели предусмотрено более 7,5 млрд рублей.