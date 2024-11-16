Олбани
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кабмин направит 186,5 млн рублей на работу санитарной авиации в регионах

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ направит более 186,5 млн рублей финансирования на обеспечение работы санитарной авиации в 10 регионах России. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Источник: Минздрав республики Алтай

«Правительство продолжает системную работу по повышению доступности скорой, в том числе специализированной медицинской помощи для людей, проживающих в труднодоступных местностях. Подписано распоряжение о перераспределении более 186,5 млн рублей на поддержку системы санитарной авиации в отдельных регионах», — говорится в сообщении.

Как отмечается, средства будут направлены республикам Алтай, Башкортостан, Калмыкия, Якутия, Забайкальскому краю, Амурской, Владимирской, Магаданской, Псковской и Сахалинской областям.

Субсидии пойдут на дополнительное обеспечение закупки авиационных работ для оказания медицинской помощи, говорится в сообщении на сайте кабмина. Всего в федеральном бюджете в 2024 году на эти цели предусмотрено более 7,5 млрд рублей.

Работа ведется в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», входящего в состав национального проекта «Здравоохранение», говорится в сообщении.

нацпроекты
медицина
бюджет