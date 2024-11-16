В Самаре на 5-й просеке остановили стройку высоток

5-я просека известна тем, что она плотно застроена высотными ЖК, но имеет мало объектов социальной инфраструктуры. Местные жители регулярно жалуются на отсутствие поликлиник, детских садов и школ. Их слова подтверждены и реальными фактами. Год назад, в ноябре 2023 года, мэрия сообщила о переполненном детском саду на 5-й просеке.