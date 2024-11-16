Тонны молока и масла: в Волгограде говорят о росте производства молочки

После новостей о том, что ОАЭ начали поставлять в Россию тонны сливочного масла, и глядя на цены на этот продукт в магазинах, многие в стране и в Волгограде запереживали: что с нашими коровами? С коровами все хорошо, утверждают в комитете сельского хозяйства Волгоградской области. За 9 месяцев этого года в регионе произвели более 475 тысяч тонн молока, и это не только не меньше, а даже больше прошлогодних показателей.