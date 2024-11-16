Тонны молока и масла: в Волгограде говорят о росте производства молочки

После новостей о том, что ОАЭ начали поставлять в Россию тонны сливочного масла, и глядя на цены на этот продукт в магазинах, многие в стране и в Волгограде запереживали: что с нашими коровами? С коровами все хорошо, утверждают в комитете сельского хозяйства Волгоградской области. За 9 месяцев этого года в регионе произвели более 475 тысяч тонн молока, и это не только не меньше, а даже больше прошлогодних показателей.
Прирост надоев произошел благодаря сельскохозяйственным организациям, личным подсобным и фермерским хозяйствам. За неполный год производство уже выросло на 6,5 тонн. А сливочного масла хоть и не стали производить больше, но и сокращения продукции нет. Как уточнили в комитете сельского хозяйства, за 8 месяцев 2024 года волгоградские производители изготовили 2364 тонны сливочного масла. Такие же показатели были в прошлом году.
Напомним, этой осенью в России рекордно подорожало сливочное масло. С начала года его цена выросла более чем на 28%. В некоторых семьях оно уже становится деликатесом.