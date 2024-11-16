В Краснодаре открылись ярмарки выходного дня

В Краснодаре открылись выходные ярмарки фермерских продуктов. На 12 торговых площадках города можно приобрести богатый выбор свежих и натуральных продуктов от производителей со всей Кубани. Здесь можно найти молочные продукты, мясо и рыбу, ароматный мед, а также широкий ассортимент свежих орехов. Любители солений смогут порадовать себя разнообразием маринованных и соленых овощей, фруктов и даже ягод.