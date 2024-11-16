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В Краснодаре открылись ярмарки выходного дня

Ярмарки открылись по 12 адресам в Краснодаре.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре открылись выходные ярмарки фермерских продуктов. На 12 торговых площадках города можно приобрести богатый выбор свежих и натуральных продуктов от производителей со всей Кубани. Здесь можно найти молочные продукты, мясо и рыбу, ароматный мед, а также широкий ассортимент свежих орехов. Любители солений смогут порадовать себя разнообразием маринованных и соленых овощей, фруктов и даже ягод.

«Организаторы ярмарок обеспечивают соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора, осуществляют контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы и соблюдением правил торговли участниками ярмарок» — сообщают в мэрии города.

КОНКРЕТНО.

Ярмарки работают ежедневно с 8:00 до 15:00. Адреса торговых площадок:

ул. Архитектора Ишунина, 7/1.

ул. Уральская, 170/7.

ул. Евдокии Бершанской, 216/1.

ул. Героя Яцкова, 11.

ул. Дзержинского, 213.

ул. Каляева, 198.

ул. Бургасская, 31/1.

ул. Одесская, 48.

ул. Восточно-Кругликовская, 26.

пр-т Чекистов, 9.

ул. Длинная, 135−137/1/ул. Красноармейская, 106/1.

ул. Думенко, 11/2.

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