В Краснодаре открылись ярмарки выходного дня

В Краснодаре открылись выходные ярмарки фермерских продуктов. На 12 торговых площадках города можно приобрести богатый выбор свежих и натуральных продуктов от производителей со всей Кубани. Здесь можно найти молочные продукты, мясо и рыбу, ароматный мед, а также широкий ассортимент свежих орехов. Любители солений смогут порадовать себя разнообразием маринованных и соленых овощей, фруктов и даже ягод.
«Организаторы ярмарок обеспечивают соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора, осуществляют контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы и соблюдением правил торговли участниками ярмарок» — сообщают в мэрии города.
КОНКРЕТНО.
Ярмарки работают ежедневно с 8:00 до 15:00. Адреса торговых площадок:
ул. Архитектора Ишунина, 7/1.
ул. Уральская, 170/7.
ул. Евдокии Бершанской, 216/1.
ул. Героя Яцкова, 11.
ул. Дзержинского, 213.
ул. Каляева, 198.
ул. Бургасская, 31/1.
ул. Одесская, 48.
ул. Восточно-Кругликовская, 26.
пр-т Чекистов, 9.
ул. Длинная, 135−137/1/ул. Красноармейская, 106/1.
ул. Думенко, 11/2.