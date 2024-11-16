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Нижегородский ОКН отдадут под гостиницу

Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Пашкова» в селе Ветошкино Гагинского округа планируется преобразить в гостиничный комплекс, сообщили ИА «Время Н» в правительстве Нижегородской области.

Предполагается, что реконструкция затронет основное здание и флигель, но проект еще не утвержден. В настоящее время ведется поиск потенциального инвестора, который мог бы приобрести объект или взять его в долгосрочную аренду с выполнением определенных инвестиционных условий.

Усадьба Пашковых, построенная в XIX веке, когда-то славилась как одно из самых роскошных поместий Нижегородской области. В настоящее время здания усадьбы находятся в полуразрушенном состоянии, но на территории сохраняются несколько ухоженных объектов, таких как музей истории усадьбы, музей чайников и гостевой дом. Также на территории усадьбы расположен парк.

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