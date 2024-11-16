Глава «Молдовагаза» рассказал о рисках электроснабжения в регионе

«Мощностей может периодами сильно не хватать, что отразится на ценах. Это мы наблюдали в начале октября, когда цена электроэнергии на бирже в Румынии доходила до 300−400 евро за МВт. Если будет закупаться электроэнергия по таким ценам, то и тарифы для конечных потребителей, естественно, придется повышать», — уточнил он.