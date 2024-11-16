Олбани
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава «Молдовагаза» рассказал о рисках электроснабжения в регионе

Вадим Чебан не исключает, что из-за прекращения транзита российского газа через Украину в Молдове может серьезно подорожать электричество.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Глава АО «Молдовагаз» Вадим Чебан обозначил несколько возможных проблем, с которыми Молдова может столкнуться в плане электроснабжения из-за прекращения с нового года транзита российского газа через Украину.

Обеспечение страны электроэнергией требует повышенного внимания, отметил Чебан в интервью местному экономическому изданию, назвав ряд причин.

«Первое — если нынешняя схема поставки газа от “Газпрома” на МолдГРЭС не сможет больше функционировать. Вопрос поставок газа в Приднестровский регион по другим маршрутам решаемый, но этот газ может быть сильно дороже. Соответственно, это отразится и на цене электроэнергии, закупаемой Молдовой у ТЭС в Кучурганах», — рассказал Чебан.

В настоящее время весь природный газ, закупаемый «Молдовагазом» у «Газпрома» по действующему контракту, поступает в Приднестровье для выработки Молдавской ГРЭС электроэнергии. Правый берег покупает у МГРЭС практически весь необходимый для своих нужд объем по доступной цене в 65 долларов за МВт.

В качестве второй причины Вадим Чебан называет взаимоподключение электросетей Молдовы и Украины к европейской энергетической системе (ENTSO-e), так как в нынешних условиях это «создает определенные риски энергоснабжения в регионе».

«Мощностей может периодами сильно не хватать, что отразится на ценах. Это мы наблюдали в начале октября, когда цена электроэнергии на бирже в Румынии доходила до 300−400 евро за МВт. Если будет закупаться электроэнергия по таким ценам, то и тарифы для конечных потребителей, естественно, придется повышать», — уточнил он.

Глава «Молдовагаза» не исключил, что подобные риски смогут спровоцировать в стране социальную напряженность.

энергетика