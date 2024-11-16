Глава «Молдовагаза» рассказал о рисках электроснабжения в регионе

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Глава АО «Молдовагаз» Вадим Чебан обозначил несколько возможных проблем, с которыми Молдова может столкнуться в плане электроснабжения из-за прекращения с нового года транзита российского газа через Украину.
Обеспечение страны электроэнергией требует повышенного внимания, отметил Чебан в интервью местному экономическому изданию, назвав ряд причин.
«Первое — если нынешняя схема поставки газа от “Газпрома” на МолдГРЭС не сможет больше функционировать. Вопрос поставок газа в Приднестровский регион по другим маршрутам решаемый, но этот газ может быть сильно дороже. Соответственно, это отразится и на цене электроэнергии, закупаемой Молдовой у ТЭС в Кучурганах», — рассказал Чебан.
В настоящее время весь природный газ, закупаемый «Молдовагазом» у «Газпрома» по действующему контракту, поступает в Приднестровье для выработки Молдавской ГРЭС электроэнергии. Правый берег покупает у МГРЭС практически весь необходимый для своих нужд объем по доступной цене в 65 долларов за МВт.
В качестве второй причины Вадим Чебан называет взаимоподключение электросетей Молдовы и Украины к европейской энергетической системе (ENTSO-e), так как в нынешних условиях это «создает определенные риски энергоснабжения в регионе».
«Мощностей может периодами сильно не хватать, что отразится на ценах. Это мы наблюдали в начале октября, когда цена электроэнергии на бирже в Румынии доходила до 300−400 евро за МВт. Если будет закупаться электроэнергия по таким ценам, то и тарифы для конечных потребителей, естественно, придется повышать», — уточнил он.
Глава «Молдовагаза» не исключил, что подобные риски смогут спровоцировать в стране социальную напряженность.