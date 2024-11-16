Новые объекты будут включать порядка 5 тысяч комфортных номеров в отелях категории 4 и 5 звезд. Строительство комплексов направлено на удовлетворение растущего спроса на туристические услуги, так как с начала года регион принял уже более 18 миллионов туристов. В частности, один из комплексов, расположенный на Симферопольском шоссе, рассчитан на почти тысячу номеров и включает спортивно-оздоровительный центр, бассейны и игровые зоны. Его планируют завершить в 2025 году.
Кроме того, на Пионерском проспекте возводят санаторий категории 5 звезд, а также еще один объект размещения на 1,2 тысячи номеров, который откроется в 2028 году. Еще один крупный проект на проспекте Сосновый предложит более 2,5 тысяч номеров, а также развитую инфраструктуру для отдыха и оздоровления. Ввод всех объектов намечен на 2027 год.
Эти проекты являются частью более широкого плана по развитию туристической инфраструктуры края, в рамках которого до 2032 года планируется реализация 62 крупных инвестпроектов в санаторно-курортной сфере.
В Анапе построят четыре новые гостиницы на 5 тысяч номеров
В Анапе в ближайшие годы появится четыре новых гостиничных комплекса, которые значительно улучшат инфраструктуру курорта. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, уточнив, что проекты были представлены на Петербургском международном экономическом форуме.
Новые объекты будут включать порядка 5 тысяч комфортных номеров в отелях категории 4 и 5 звезд. Строительство комплексов направлено на удовлетворение растущего спроса на туристические услуги, так как с начала года регион принял уже более 18 миллионов туристов. В частности, один из комплексов, расположенный на Симферопольском шоссе, рассчитан на почти тысячу номеров и включает спортивно-оздоровительный центр, бассейны и игровые зоны. Его планируют завершить в 2025 году.