В Анапе построят четыре новые гостиницы на 5 тысяч номеров

Новые объекты будут включать порядка 5 тысяч комфортных номеров в отелях категории 4 и 5 звезд. Строительство комплексов направлено на удовлетворение растущего спроса на туристические услуги, так как с начала года регион принял уже более 18 миллионов туристов. В частности, один из комплексов, расположенный на Симферопольском шоссе, рассчитан на почти тысячу номеров и включает спортивно-оздоровительный центр, бассейны и игровые зоны. Его планируют завершить в 2025 году.



Кроме того, на Пионерском проспекте возводят санаторий категории 5 звезд, а также еще один объект размещения на 1,2 тысячи номеров, который откроется в 2028 году. Еще один крупный проект на проспекте Сосновый предложит более 2,5 тысяч номеров, а также развитую инфраструктуру для отдыха и оздоровления. Ввод всех объектов намечен на 2027 год.



Эти проекты являются частью более широкого плана по развитию туристической инфраструктуры края, в рамках которого до 2032 года планируется реализация 62 крупных инвестпроектов в санаторно-курортной сфере.