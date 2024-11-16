В Черемушках для участников программы реновации построят квартал

«В районе Черемушки реорганизуют участок площадью 1,17 га по адресу: улица Херсонская, владение 35. На месте объектов, которые не приносят пользу столице и москвичам, построят жилой квартал для целей программы реновации и иных нужд города. Вложения в редевелопмент площадки составят около 6,4 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 23,76 млн рублей», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.