В Черемушках для участников программы реновации построят квартал

«В районе Черемушки реорганизуют участок площадью 1,17 га по адресу: улица Херсонская, владение 35. На месте объектов, которые не приносят пользу столице и москвичам, построят жилой квартал для целей программы реновации и иных нужд города. Вложения в редевелопмент площадки составят около 6,4 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 23,76 млн рублей», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что по проекту построят 41,8 тыс. кв. м современного жилья с торговыми точками на первых этажах, предприятиями общепита и службами бытового сервиса, а территория будет благоустроена детскими и спортивными площадками.
На участке в Черемушках возведут жилье по программе реновации площадью около 26,2 тыс. кв. м, что позволит переселить около 900 москвичей. Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что москвичам будут предложены квартиры с качественным ремонтом по стандартам программы.
Работы по программе комплексного развития территории (КРТ), по которой на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков появляются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура, ведутся по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. На данный момент в Москве находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тыс. га, говорится в сообщении.