Австрийская OMV прекратила получать газ от «Газпром экспорт»

Согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), входящий поток через газовый хаб в Баумгартене с 08:00 по 09:00 по московскому времени оставался на прежнем уровне. Объем прокачки составил 10,4 ГВт·ч в час (около 1 млн кубометров в час). Терминал является крупнейшим газовым хабом страны.