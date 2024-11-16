Первый в Казахстане туристический поезд отправился в путешествие

АСТАНА, 16 ноя — Sputnik. 115 туристов отправились в путешествие на первом в Казахстане туристическом поезде «Jibek joly».
В КТЖ рассказали, что поезд проследует по маршруту «Алматы-Туркестан-Ташкент-Алматы». Продолжительность тура составит 5 дней, с 16 по 20 ноября 2024 года.
«Этот проект был реализован Национальной компанией “Қазақстан Темір Жолы” по поручению Главы государства в рамках стратегии развития туризма совместно с Министерством транспорта, Министерством туризма и спорта, а также акиматами города Алматы и Туркестанской области. Кроме того, в его реализации участвовали партнёры из компании “Узбекские железные дороги”, — сказал заместитель генерального директора АО “Пассажирские перевозки” Мухит Турсынбаев.
В Туркестане туристы проведут один день, а в Ташкенте — два дня, посещая ключевые достопримечательности, живописные локации и святые места этих городов. Для удобства пассажиров все экскурсии проводятся с участием профессиональных гидов.
Передвижение по маршруту будут обеспечены туристическими автобусами, сообщили в КТЖ. Поезд включает пять абсолютно новых вагонов казахстанского производства, ранее не использовавшихся на других маршрутах. В состав поездной бригады туристического поезда войдут начальник поезда, восемь проводников и электромеханик.
Снаружи он украшен изображением государственного флага, а внутри используется постельное белье в золотых тонах с национальными орнаментами, создающими уникальную атмосферу.
Вагон-ресторан оформлен в традиционном стиле и предлагает меню с блюдами национальной и европейской кухни.
Билеты на туристический поезд были доступны через туристические агентства.