Первый в Казахстане туристический поезд отправился в путешествие

«Этот проект был реализован Национальной компанией “Қазақстан Темір Жолы” по поручению Главы государства в рамках стратегии развития туризма совместно с Министерством транспорта, Министерством туризма и спорта, а также акиматами города Алматы и Туркестанской области. Кроме того, в его реализации участвовали партнёры из компании “Узбекские железные дороги”, — сказал заместитель генерального директора АО “Пассажирские перевозки” Мухит Турсынбаев.