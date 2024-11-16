Глава Дагестана попросил запретить майнинг криптовалют в регионе

«Учитывая, что запрет на подобного рода деятельность может приниматься особым решением только на территории отдельных субъектов, Сергей Меликов подписал обращение в адрес правительства страны с просьбой принять во внимание особенности региона и запретить майнинг в Дагестане до улучшения ситуации в электросетевом комплексе республики», — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, специалисты фиксируют резкий рост энергопотребления в Дагестане. Только за последний год потребление электроэнергии в республике увеличилось почти на 8%, а за последние три года — почти на 26%. Износ регионального электросетевого комплекса превышает среднероссийские показатели, и столь высокая нагрузка приводит к технологическим нарушениям на энергообъектах. А это ведет в том числе к отключению света в домах дагестанцев.
«Быстрое и бесконтрольное развитие майнинга криптовалюты в Дагестане стало дополнительным негативным фактором. Так называемые майнинг-фермы приводят к еще большему дефициту электроэнергии, что сказывается на качестве и надежности электроснабжения дагестанских потребителей», — отмечают власти.
Ранее в «Дагэнерго» (филиал «Россети Северный Кавказ») сообщали, что только за первый квартал 2024 года специалисты компании пресекли 18 случаев хищения электроэнергии майнинг-фермами для добычи криптовалюты. Объем незаконно потребленного ими энергоресурса превысил 11 миллионов киловатт-часов.