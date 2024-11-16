Глава Дагестана попросил запретить майнинг криптовалют в регионе

Как отметили в пресс-службе, специалисты фиксируют резкий рост энергопотребления в Дагестане. Только за последний год потребление электроэнергии в республике увеличилось почти на 8%, а за последние три года — почти на 26%. Износ регионального электросетевого комплекса превышает среднероссийские показатели, и столь высокая нагрузка приводит к технологическим нарушениям на энергообъектах. А это ведет в том числе к отключению света в домах дагестанцев.