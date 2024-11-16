На Южном берегу Крыма создадут еще один парк

«Обсудили проект создания общественного парка в районе улицы Приветной. Именно за эту территорию было отдано наибольшее количество голосов в рамках программы “Формирование комфортной городской среды”, — написала Павленко в своем ТГ-канале.
По ее информации, работы начнутся в 2025 году.
«Но уже до конца 2024 года мы должны подготовить проект. Территорию пересекает ЛЭП, у которой есть охранная зона — вопрос отрабатываем с энергетиками. А с жителями сегодня обсудили главное — каким именно они видят будущее место отдыха. В самом парке по просьбе жителей планируем два детских городка — один для деток от 3 до 8 лет, другой — от 8 до 14 лет», — уточнила Янина Павленко.
В новом парке обязательно будут уличные тренажеры и прогулочные терренкуры. Рельеф и реликтовые растения (ели, сосны, фисташки, оливки) сделать это позволяют, рассказала Павленко.
«К организации оздоровительных прогулочных троп обязательно привлечем специалистов-курортологов. И, конечно, всегда на связи с гурзуфцами — в очередной раз убедилась, что лучше жителей никто не знает, как именно должно преобразиться пространство», — добавила она.
По мнению мэра Ялты, место очень красивое и после благоустройства обязательно должно стать новой точкой притяжения жителей и гостей Гурзуфа.