На Южном берегу Крыма создадут еще один парк

«Но уже до конца 2024 года мы должны подготовить проект. Территорию пересекает ЛЭП, у которой есть охранная зона — вопрос отрабатываем с энергетиками. А с жителями сегодня обсудили главное — каким именно они видят будущее место отдыха. В самом парке по просьбе жителей планируем два детских городка — один для деток от 3 до 8 лет, другой — от 8 до 14 лет», — уточнила Янина Павленко.