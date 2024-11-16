Александр Гусев дал старт производству спецкомпонента для шин и автодорог на «Воронежсинтезкаучуке»

На церемонии также присутствовали исполнительный директор «Сибура» Александр Петров и гендиректор «Воронежсинтезкаучука» Вячеслав Золототрубов. Вначале высокопоставленные гости в научном центре ознакомились с образцами производимой на заводе продукцией. Она применяется в автомобильных шинах, для повышения стойкости дорожного покрытия, в подошвах обуви, кровельных материалах, клеях и многом другом. Затем осмотрели новую установку ДК-3, которую запустили два года назад. Она необходима на производстве для охлаждения и очистки сырья. Благодаря ей выросла надежность техпроцессов и экологичность предприятия.