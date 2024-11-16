Александр Гусев дал старт производству спецкомпонента для шин и автодорог на «Воронежсинтезкаучуке»

Губернатор Александр Гусев 15 ноября посетил с рабочим визитом завод «Воронежсинтезкаучук», входящий в «Сибур». Там он принял участие в запуске строительства производства н-бутиллития — спецкомпонента для шин и автодорог. Об этом рассказали в правительстве региона.
На церемонии также присутствовали исполнительный директор «Сибура» Александр Петров и гендиректор «Воронежсинтезкаучука» Вячеслав Золототрубов. Вначале высокопоставленные гости в научном центре ознакомились с образцами производимой на заводе продукцией. Она применяется в автомобильных шинах, для повышения стойкости дорожного покрытия, в подошвах обуви, кровельных материалах, клеях и многом другом. Затем осмотрели новую установку ДК-3, которую запустили два года назад. Она необходима на производстве для охлаждения и очистки сырья. Благодаря ей выросла надежность техпроцессов и экологичность предприятия.
А потом состоялась торжественная церемония запуска строительства крупнейшего в нашей стране промышленного производства н-бутиллития, которое будет располагаться в Воронеже. Это, к слову, ключевой катализатор для выпуска синтетических каучуков и термоэластопластов. Ранее его везли из Европы. Теперь такое производство будет у нас, что позволит сделать компонент доступным и избежать рисков.
— За достижениями «Воронежсинтезкаучука» слежу очень внимательно. За последние полтора десятка лет на предприятии произошли колоссальные изменения Работающие здесь люди получают удовлетворение от своего труда. Причем не только в материальном, но в эмоциональном плане. Они видят — завод развивается, — отметил губернатор Александр Гусев.
И добавил, что производство нормального бутиллития поможет обеспечить предприятию технологическую независимость. Продукцию будут выпускать как для «Воронежсинтезкаучука», так и для смежных предприятий «Сибура» и других отраслей. Мощность нового производства составит 350 тонн в год. Объем инвестиций — несколько миллиардов рублей. Производство планируют запустить в 2026 году.