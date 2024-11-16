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Названы самые «обеспеченные» врачами районы Омской области

Как обратил внимание «СуперОмск», омские статистики на основании данных на конец 2023 года выявили топ-5 районов Омской области по обеспеченности населения врачами.

Источник: Freepik

Лидером по этому показателю стал Большереченский район, где на 10 тысяч жителей приходится почти 30 врачей. На втором месте оказался Большеуковский район, где живет меньше всего жителей; там статистики насчитали 25,7 врача на 10 тысяч жителей. Также в пятерку вошли Тарский район (24,3 врача на 10 тысяч населения); Знаменский район (22,5 врача) и Калачинский район (22,3 врача).

В целом же в Омской области на конец прошлого года числилось 9 516 врачей, из которых 8 226 — в Омске. Как подсчитал «СуперОмск», это примерно 74,5 врача на 10 000 человек. Еще 1 290 врачей работают в районах области.

медицина