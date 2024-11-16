Названы самые «обеспеченные» врачами районы Омской области

Лидером по этому показателю стал Большереченский район, где на 10 тысяч жителей приходится почти 30 врачей. На втором месте оказался Большеуковский район, где живет меньше всего жителей; там статистики насчитали 25,7 врача на 10 тысяч жителей. Также в пятерку вошли Тарский район (24,3 врача на 10 тысяч населения); Знаменский район (22,5 врача) и Калачинский район (22,3 врача).