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В Калининградской области повысят транспортный налог

Ставки поднимут в 2025 году.

Повышение транспортного налога в 2025 году предусмотрено проектом бюджета области. Как сообщает РБК-Калининград, увеличение ставок планируется таким:

— для автомобилей с двигателем мощностью до 100 л.с. (включительно) — с нынешних 2,5 ₽ до 3,5 ₽ за лошадиную силу.

— при мощности двигателя 101−150 л.с. — с 15 ₽ до 20 ₽

— при мощности 151−200 л.с. — с 35 ₽ до 40 ₽

— при мощности 201−250 л.с. — с 66 ₽ до 71 ₽

Во время обсуждения в Общественной палате министр финансов Виктор Порембский отметил, что первоначально планировалось более существенный рост налога, но губернатор Алексей Беспрозванных поручил сделать увеличение минимальным.

Напомним, ставки транспортного налога не повышались в нашей области последние 12 лет.