В Калининградской области повысят транспортный налог

Повышение транспортного налога в 2025 году предусмотрено проектом бюджета области. Как сообщает РБК-Калининград, увеличение ставок планируется таким:
— для автомобилей с двигателем мощностью до 100 л.с. (включительно) — с нынешних 2,5 ₽ до 3,5 ₽ за лошадиную силу.
— при мощности двигателя 101−150 л.с. — с 15 ₽ до 20 ₽
— при мощности 151−200 л.с. — с 35 ₽ до 40 ₽
— при мощности 201−250 л.с. — с 66 ₽ до 71 ₽
Во время обсуждения в Общественной палате министр финансов Виктор Порембский отметил, что первоначально планировалось более существенный рост налога, но губернатор Алексей Беспрозванных поручил сделать увеличение минимальным.
Напомним, ставки транспортного налога не повышались в нашей области последние 12 лет.