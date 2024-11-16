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На заправках Свердловской области снова поднялись цены на бензин

В Свердловской области продолжают дорожать бензин и дизельное топливо.

Источник: Reuters

Данные по изменению уровня цен на топливо в период с 5 по 11 ноября предоставил Свердловскстат.

Так, за неделю бензин марки АИ-92 подрос в цене на 0,07%, составив 52,98 рубля за литр. Стоимость АИ-95 достигла 57,21 рубля (+0,06%).

Заметнее всего за неделю выросла стоимость дизеля и бензина марки АИ-98. Первый подорожал до 67,90 рублей (+0,23%), второй — до 79,45 рубля (+0,14%).

Ранее сообщалось, что в августе текущего года в Свердловской области годовая инфляция составила 8,7%. Она замедлилась, так как в июле была 9,1%. Об этом рассказали в отделе по связям с общественностью Уральского главного управления Банка России.

Некоторые поставщики снизили отпускные цены, поэтому подешевели смартфоны, телевизоры, замедлился рост цены на косметику и парфюмерию.

топливо