На заправках Свердловской области снова поднялись цены на бензин

Данные по изменению уровня цен на топливо в период с 5 по 11 ноября предоставил Свердловскстат.
Так, за неделю бензин марки АИ-92 подрос в цене на 0,07%, составив 52,98 рубля за литр. Стоимость АИ-95 достигла 57,21 рубля (+0,06%).
Заметнее всего за неделю выросла стоимость дизеля и бензина марки АИ-98. Первый подорожал до 67,90 рублей (+0,23%), второй — до 79,45 рубля (+0,14%).
Ранее сообщалось, что в августе текущего года в Свердловской области годовая инфляция составила 8,7%. Она замедлилась, так как в июле была 9,1%. Об этом рассказали в отделе по связям с общественностью Уральского главного управления Банка России.
Некоторые поставщики снизили отпускные цены, поэтому подешевели смартфоны, телевизоры, замедлился рост цены на косметику и парфюмерию.