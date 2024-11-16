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На ЗАЭС опровергли информацию о проблемах с электроснабжением станции

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости. Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) обеспечена электроснабжением, нарушений эксплуатации нет, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, комментируя заявление минэнерго Украины.

Источник: © РИА Новости

Ранее минэнерго Украины утверждало, что ЗАЭС находится якобы на грани блэкаута из-за того, что обесточена одна из двух линий питания станции. В ведомстве добавили, что на фоне якобы данной ситуации ЗАЭС подключена к энергосистеме только одной линией.

«На данный момент собственные нужды АЭС запитаны от линии 330 кВ “Ферросплавная −1”. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано», — сказала Яшина.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

энергетика