На ЗАЭС опровергли информацию о проблемах с электроснабжением станции

Ранее минэнерго Украины утверждало, что ЗАЭС находится якобы на грани блэкаута из-за того, что обесточена одна из двух линий питания станции. В ведомстве добавили, что на фоне якобы данной ситуации ЗАЭС подключена к энергосистеме только одной линией.
«На данный момент собственные нужды АЭС запитаны от линии 330 кВ “Ферросплавная −1”. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано», — сказала Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.