Лукашенко нацелил белорусов рост экспорта продуктов до 10 миллиардов долларов

Беларусь рассчитывает в предстоящей пятилетке достичь экспорта продовольствия в 10 миллиардов долларов, увеличив его с сегодняшних 8 — 9 миллиардов долларов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время областного фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2024» в Климовичах, передает БелТА.
За следующую пятилетку планируют построить ультрасовременные свинокомплексы, обеспечить белорусов овощами, фруктами и рыбой по доступным ценам, внедрить сою, техническую коноплю, новые продукты, которые начали выращивать в стране в связи с потеплением климата.
«Наша задача — экспорт в объеме не менее 10 миллиардов долларов в год с акцентом на новые рынки, а новые рынки — это Азия и Африка», — подчеркнул Александр Лукашенко и особо отметил, что традиционным партнером остается Россия.
Президент остановится на введенных против Беларуси санкциях и подчеркнул, что введены они в том числе и для того, чтобы белорусские товары не создавали конкуренцию западным.
По словам Александра Лукашенко, 8−9 миллиардов долларов в 2024 году Беларусь может получить от экспорта продовольствия, а надо 10 миллиардов.
«Один миллиард остался», — сказал президент и отметил, что выйти на этот уровень экспорта в предстоящей пятилетке будет нелегкой задачей, поможет только тяжелый труд, пот и максимальнейшее напряжение.
Кстати, Лукашенко предложил носить белорусское, а не «Gucci, Versace и прочую гадость» (подробнее здесь).