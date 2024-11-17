Олбани
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оверчук: Россия ожидает рост ВВП на 3,9 процента к концу 2024 года

Такие показатели свидетельствуют о восстановлении и укреплении российской экономики.

Источник: Аргументы и факты

Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил на саммите АТЭС о прогнозе роста ВВП страны на уровне 3,9% в 2024 году. Он отметил, что экономика стран АТЭС ощущает себя комфортно по сравнению с другими регионами мира, а темпы их роста превышают среднемировой уровень.

Оверчук акцентировал внимание на факторах, способствующих этому росту, таких как комплексные меры в области финансовой политики, развитие инфраструктуры, цифровизация, а также акцент на экономике знаний и повышении образования населения. Все эти аспекты, по его словам, в совокупности усиливают экономику стран региона, способствуя их развитию и укреплению позиций на мировой арене.

По словам вице-премьера, Россия также может рассчитывать на положительные результаты в экономике, прогнозируемые темпы роста ВВП на уровне 3,9% соответствуют общим тенденциям в регионе.

Оверчук выразил уверенность в том, что такие показатели не только вписываются в общую картину, но и свидетельствуют о восстановлении и укреплении российской экономики.

Ранее стало известно, что валовый внутренний продукт за три квартала 2024 года увеличился на 4,2%. Несмотря на беспрецедентное воздействие санкций со стороны недружественных стран, экономика России демонстрирует уверенный рост.