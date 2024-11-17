Оверчук: Россия ожидает рост ВВП на 3,9 процента к концу 2024 года

Оверчук акцентировал внимание на факторах, способствующих этому росту, таких как комплексные меры в области финансовой политики, развитие инфраструктуры, цифровизация, а также акцент на экономике знаний и повышении образования населения. Все эти аспекты, по его словам, в совокупности усиливают экономику стран региона, способствуя их развитию и укреплению позиций на мировой арене.