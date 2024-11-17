Долгострой на Невельского сдали в Новосибирске

В Новосибирске смогли достроить долгострой на улице Невельского. Ключи от квартир получили 50 семей, которые ждали жилье почти два десятка лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Дольщики получили долгожданные ключи от квартир в доме по улице Невельского, 3/1 в Новосибирске. Почти два десятка лет 50 семей ждали, когда достроится их жилье.
По словам замминистра строительства Новосибирской области Олега Поскачина, завершить строительство долгостроя удалось благодаря эффективной мере поддержки регионального правительства.
Отмечается, что 17-этажный дом на Невельского достраивало ЖСК «Держава-Н» при поддержке правительства Новосибирской области. На строительство направили средства от реализации масштабных инвестпроектов. Также был привлечен инвестор — ГК «Союз».
Помимо этого, сами дольщики дополнительно собирали средства, чтобы завершить строительство.