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В мэрии Хабаровска решили изъять землю под домом на Гупре

Стало известно о намерениях мэрии изъять земельный участок с кадастровым номером 27:23:0020331:38 для муниципальных нужд.

Источник: Reuters

Стало известно о намерениях мэрии изъять земельный участок с кадастровым номером 27:23:0020331:38 для муниципальных нужд. Извещение об этом опубликовано на сайте мэрии. Постановление мэрии подписано 14 ноября 2024 года.

На земельном участке находится дом, адрес которого «улица Шеронова, 112а». Это здание, как и другие по соседству, оказались частью территории, которая попала под развитие застроенных территорий. Договор между застройщиком и мэрией был заключен в 2017 году. С текстом постановления об изъятии участка можно ознакомиться по ссылке.

недвижимость