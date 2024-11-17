В мэрии Хабаровска решили изъять землю под домом на Гупре

На земельном участке находится дом, адрес которого «улица Шеронова, 112а». Это здание, как и другие по соседству, оказались частью территории, которая попала под развитие застроенных территорий. Договор между застройщиком и мэрией был заключен в 2017 году. С текстом постановления об изъятии участка можно ознакомиться по ссылке.