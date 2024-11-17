На 8 маршрутах в столице добавили дополнительные автобусы

Кроме того, добавятся автобусы на 2 пригородных маршрутах, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО «City Transportation Systems».
С 16 ноября в выходные дни добавляется +1 автобус на маршрут № 28 — на линии будут курсировать 12 автобусов (было 11).
С 18 ноября в будние дни на линиях появятся 11 дополнительных автобусов, что приведет к следующему обновлению:
- Маршрут № 4 — 16 автобусов (было 14).
- Маршрут № 40 — 22 автобусов (было 20).
- Маршрут № 41 — 14 автобусов (было 11).
- Маршрут № 57 — 12 автобусов (было 10).
- Маршрут № 63 — 12 автобусов (было 10).
С 18 ноября на 2 пригородных маршрутах также будут добавлены дополнительные автобусы.
На маршрутах появятся 2 автобуса, что приведет к следующему обновлению:
- Маршрут № 306 — в рабочие дни 9 автобусов (было 8).
- Маршрут № 323 — 13 автобусов (было 12).
Изменится и расписание движения указанных маршрутов, обновлённое расписание будет опубликовано 17 ноября в stories и Taplink инстаграм* страницы @cts_kz.
— Работа по улучшению транспортного обслуживания пригородных районов продолжается, просим своевременно оплачивать за проезд ведь по каждому оплаченному проезду и проведенной валидации наши специалисты получают четкую картину пассажиропотока. Это помогает правильно строить маршрутную сеть и добавлять автобусы на участки где высокий пассажиропоток, — отметили в CTS.
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