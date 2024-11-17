На 8 маршрутах в столице добавили дополнительные автобусы

— Работа по улучшению транспортного обслуживания пригородных районов продолжается, просим своевременно оплачивать за проезд ведь по каждому оплаченному проезду и проведенной валидации наши специалисты получают четкую картину пассажиропотока. Это помогает правильно строить маршрутную сеть и добавлять автобусы на участки где высокий пассажиропоток, — отметили в CTS.