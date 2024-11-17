В Башкирии на заправках «Башнефти» снова выросла цена на бензин.

В Башкирии на заправках «Башнефти» опять подорожал бензин. Как следует из приложения «Заправки», АИ-92 теперь обойдётся автолюбителям в 52,40 ₽ за литр (+20 коп.), АИ-95 -АИ-95 — 56,00 за литр (+25 коп.), ATUM-92 — 53,50 (+20 коп.), ATUM-95 — в 57,05 ₽ (+25 коп.). Стоимость АИ-100 составляет 79,75 ₽
Ранее эксперты Росстата представили отчет с динамикой потребительских цен на автомобильный бензин и дизельное топливо. Из документа следует, что с 22 по 28 октября топливо подорожало в 74 регионах страны, более всего в Республике Саха (Якутия) — +4,1%. Снижение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в Московской и Калужской областях (-0,1%). В среднем по России литр топлива стоит 59,08 рубля.