В Башкирии на заправках «Башнефти» снова выросла цена на бензин.

Ранее эксперты Росстата представили отчет с динамикой потребительских цен на автомобильный бензин и дизельное топливо. Из документа следует, что с 22 по 28 октября топливо подорожало в 74 регионах страны, более всего в Республике Саха (Якутия) — +4,1%. Снижение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в Московской и Калужской областях (-0,1%). В среднем по России литр топлива стоит 59,08 рубля.