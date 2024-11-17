Проект магистрального газопровода для Красноярского края на стадии подготовки

Проект строительства магистрального газопровода для подачи сжиженного газа в Красноярск из Единой системы газоснабжения России сейчас находится на стадии подготовки. И в целом вопрос о газификации региона в очередной раз обсудила делегация правительства края с представителями «Газпрома». Встреча состоялась в Санкт-Петербурге.
Стороны говорили о реализации плана-графика (дорожной карты), о расширение использования в крае природного газа в качестве моторного топлива, а также развитие рынка газомоторного топлива. Компания берет на себя проектирование самого газопровода, а также комплекса по производству СПГ, системы его приема, хранения и регазификации.
От края требуется сформировать перечень потребителей сжиженного природного газа (СПГ) и прогнозный топливно-энергетический баланс региона до 2035 года.