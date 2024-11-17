Олбани
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проект магистрального газопровода для Красноярского края на стадии подготовки

Красноярский край вновь обсудил с «Газпромом» газификацию региона.

Источник: Комсомольская правда

Проект строительства магистрального газопровода для подачи сжиженного газа в Красноярск из Единой системы газоснабжения России сейчас находится на стадии подготовки. И в целом вопрос о газификации региона в очередной раз обсудила делегация правительства края с представителями «Газпрома». Встреча состоялась в Санкт-Петербурге.

Стороны говорили о реализации плана-графика (дорожной карты), о расширение использования в крае природного газа в качестве моторного топлива, а также развитие рынка газомоторного топлива. Компания берет на себя проектирование самого газопровода, а также комплекса по производству СПГ, системы его приема, хранения и регазификации.

От края требуется сформировать перечень потребителей сжиженного природного газа (СПГ) и прогнозный топливно-энергетический баланс региона до 2035 года.