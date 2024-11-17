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Январской индексации пенсий на 7,5% может оказаться недостаточно — эксперт

Средний размер страховой пенсии по старости в России после запланированной январской индексации на 7,5% составит около 24 тысяч рублей.

Источник: ДЕЙТА

Этой суммы окажется недостаточно для обеспечения достойного уровня жизни российских пенсионеров, считает финансовый аналитик Владислав Антонов, сообщает ИА DEITA.RU.

В комментарии «Газете.ру» эксперт заявил о том, что реальные расходы представителей старшего поколения на базовые товары и услуги выросли за 2024 год гораздо сильнее, чем планируемый уровень индексации.

Как заметил специалист, сегодня основная часть дохода пенсионеров уходит на оплату коммунальных услуг и лекарства, так что на полноценное питание у граждан остаётся совсем немного денег.

В свою очередь, скудный рацион приводит к ухудшению здоровья и повышению расходов на медикаменты. В итоге образуется порочный круг, когда растущие потребности пенсионеров в лекарствах снижают их возможности для покупки продуктов.

В этой связи, аналитик предложил привязать индексацию пенсий к реальному росту цен, а также разморозить выплаты накопительной части пенсий и сделать начисление пенсионных баллов понятным и прозрачным.

Антонов также заявил, без реализаций этих изменений плановой индексации пенсий никогда не будет хватать для обеспечения достойного уровня жизни пенсионеров, так что и грядущее январское повышение выплат окажется недостаточным.

Согласно планам Социального фонда РФ, с 1 января 2025 года в России будут проиндексированы выплаты как неработающим, так и работающим пенсионерам. По прогнозам чиновников, минимальное доначисление к пенсии составит 1,3 тысячи рублей.