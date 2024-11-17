Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 17 ноября

Национальный банк обнародовал валютные курсы на 17 ноября 2024 года, воскресенье. В частности, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились в воскресенье.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, Нацбанком на воскресенье, 17 ноября, установлены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,3751 белорусского рубля, 1 евро — 3,5647 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3880 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые действовали в рабочую субботу, 16 ноября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о задачах для белорусских аграриев.