Минсвязи назвало тарифы на интернет после отмены роуминга в Беларуси и России

Стало известно, каким будут тарифы на интернет после отмены роуминга. Об этом представитель Министерства связи и информатизации Беларуси сообщил в эфире «Первого национального».
Так, по словам первого замглавы Минсвязи Павла Ткача, тарифы на интернет в роуминге Союзного государства будут максимально приближены к тарифам домашней сети в Беларуси. Он напомнил об определенных решениях в плане роуминга, принятых еще с 1 апреля 2022-го, когда были приняты уже довольно комфортные тарифы на голосовые вызовы. Белорусские абоненты, находящиеся в России, получили 40 бесплатных минут с последующей льготной тарификацией примерно по 11 копеек за одну минуту. Цена исходящего вызова в Беларусь — около 22−27 копеек.
Также Ткач обратил внимание на то, что решение, принятое 5 ноября в Минске, регламентирует решение вопроса с увеличением количества бесплатных входящих минут до 1 марта, а также предоставлением доступа к интернету по комфортным тарифам, которые были бы сопоставимы с домашним регионом.
— Интернет в роуминге будет максимально приближен к тем тарифам, которые используются в домашней сети на территории Республики Беларусь, — прокомментировал чиновник.
Далее первый замглавы Минсвязи пояснил, что, находясь дома со своей симкой в домашней сети, белорус пользуется работой своего единственного оператора. А вот переезжая в Россию, белорусский абонент станет получать услуги как минимум двух, а то и трех операторов: домашнего, гостевого, в сети которого находится симка, а также транзитного оператора, обеспечивающего связь между этими двумя операторами. Именно за счет этого и получается существующая разница в тарифах.
Ткач пояснил, что ранее между Россией и Беларусью функционировали коммерческие каналы. А чтобы обеспечить льготную тарификацию, были выделены отдельные каналы связи с льготной тарификацией, обеспечивалась маршрутизация, чтобы абонент с мобильного телефона попадал именно на льготный канал. Но еще вырабатывалась система мер противодействия мошенничеству на каналах электросвязи.
— Если есть коммерческий канал с высокими тарифами и льготный канал для роуминга, то могут найтись те, кто захотят, пропуская коммерческий трафик по льготным каналам, заявлять, что канал роуминговый, чтобы зарабатывать на этой разнице, — прокомментировал первый замминистра.
Поэтому был принят комплекс организационных и технических мер, чтобы без ущерба завершить процесс запуска союзного роуминга.
Не так давно премьер Головченко сказал о запуске союзного роуминга Беларуси и России с 1 марта 2025 года.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о задачах для белорусских аграриев.