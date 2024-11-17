Минсвязи назвало тарифы на интернет после отмены роуминга в Беларуси и России

Далее первый замглавы Минсвязи пояснил, что, находясь дома со своей симкой в домашней сети, белорус пользуется работой своего единственного оператора. А вот переезжая в Россию, белорусский абонент станет получать услуги как минимум двух, а то и трех операторов: домашнего, гостевого, в сети которого находится симка, а также транзитного оператора, обеспечивающего связь между этими двумя операторами. Именно за счет этого и получается существующая разница в тарифах.