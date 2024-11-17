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Словакия получила газ из России после остановки поставок в Австрию

Накануне Австрия сообщила, что больше не получает газ из России. «Газпром» заявлял, что поставки в направлении этой страны остались прежними. Словацкая SPP продолжает получать топливо по тому же трубопроводу.

Источник: РБК

Словацкая государственная компания SPP, крупнейший в стране оператор национальной газовой энергосистемы, продолжила получать газ из России на фоне сообщений о прекращении поставок в Австрию по трубопроводу, проходящему через Украину, пишет Reuters.

«Ситуация, когда крупный потребитель прекратил получать газ с востока, но такой же объем продолжает идти через территорию Украины, показывает, что в Европе по-прежнему сильно заинтересованы в этом газе», — приводит агентство заявление компании.

Единственный маршрут, по которому Россия сейчас может осуществлять поставки газа в страны Западной и Центральной Европы, — это транзитная ветка через Украину Уренгой — Помары — Ужгород. Транзитный контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» истекает в конце 2024 года. Украина не намерена его продлевать, власти России заявляли, что готовы к поставкам по альтернативным маршрутам.

16 ноября канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что «Газпром» прекратил поставки энергетическому предприятию OMV. Это произошло вскоре после того, как австрийский концерн объявил, что выиграл в арбитражном разбирательстве против «Газпром экспорта» из-за временного прекращения поставок российского газа осенью 2022 года и решил взыскать с проигравшей стороны €230 млн плюс проценты и судебные издержки. В OMV допустили ухудшение отношений с российской компанией, а Нехаммер заявил, что у Австрии достаточно запасов в подземных газовых хранилищах и страна «не даст себя шантажировать».

«Газпром» накануне заявил, что подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки на станцию «Суджа» в Курской области, и поставки в направлении Австрии остаются прежними, несмотря на спор с OMV.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя слова Нехаммера, тоже заявила о «шантаже» со стороны России, и добавила, что страны Евросоюза готовы к зиме, «газовые хранилища по всему ЕС заполнены». Президент Владимир Путин называл заявления об использовании Россией энергетики в качестве оружия «политизированной болтовней».

Газпром