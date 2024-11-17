Словакия получила газ из России после остановки поставок в Австрию

16 ноября канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что «Газпром» прекратил поставки энергетическому предприятию OMV. Это произошло вскоре после того, как австрийский концерн объявил, что выиграл в арбитражном разбирательстве против «Газпром экспорта» из-за временного прекращения поставок российского газа осенью 2022 года и решил взыскать с проигравшей стороны €230 млн плюс проценты и судебные издержки. В OMV допустили ухудшение отношений с российской компанией, а Нехаммер заявил, что у Австрии достаточно запасов в подземных газовых хранилищах и страна «не даст себя шантажировать».