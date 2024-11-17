Утверждена стоимость одного квадратного метра жилья в Самаре

Эта сумма не менялась по меньшей мере с четвертого квартала 2020 года. А вот реальная стоимость квадратного метра росла год от года. По итогам октября 2024 года, по данным «Авито Недвижимости», средняя стоимость квартиры на первичном рынке составила 7,9 миллиона рублей, это 129 тысяч рублей за квадратный метр, пишет 63.ру.