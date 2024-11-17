Минтранс: 17 тысяч таксистов включены в реестр перевозчиков

Так, на 16 ноября 2024-го в реестр автомобильных перевозчиков Беларуси уже включены все 245 диспетчеров (из них — 156 диспетчеры такси). Также в перечне уже 88% перевозчиков — 4,8 тысячи перевозчиков, из которых 3,3 тысячи — перевозчики автомобилями-такси (95% ото всех). Также в реестр внесено около 70% или 28,9 тысячи водителей, в том числе 17 тысяч таксистов.