Минтранс: 17 тысяч таксистов включены в реестр перевозчиков

В Министерстве транспорта и коммуникаций сообщили, сколько белорусских таксистов уже включены в реестр перевозчиков.
Так, на 16 ноября 2024-го в реестр автомобильных перевозчиков Беларуси уже включены все 245 диспетчеров (из них — 156 диспетчеры такси). Также в перечне уже 88% перевозчиков — 4,8 тысячи перевозчиков, из которых 3,3 тысячи — перевозчики автомобилями-такси (95% ото всех). Также в реестр внесено около 70% или 28,9 тысячи водителей, в том числе 17 тысяч таксистов.
Еще в Минтрансе назвали области, где полностью заполнили реестр перевозок.
— Практически 100%-е включение водителей в реестр отмечается в Брестской и Гродненской областях. В Минской области — более 90%, — сообщили статистику в ведомстве.
Кроме того, в реестр уже внесены 68% или 24,3 тысячи транспортных средств, среди которых свыше 14,3 тысяч — это автомобили-такси.
Самые высокие показатели по внесению сведений об автомобилях-такси — в Брестской и Гродненской областях, автобусов — на Брестчине, Витебщине, Гродненщине и Минщине.
Напомним, в Беларуси новые правила для работы такси начали действовать с 1 ноября. А еще в Беларуси создадут реестр легальных перевозчиков.
Тем временем Минсвязи назвало тарифы на интернет после отмены роуминга в Беларуси и России.