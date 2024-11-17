Автобус МАЗ сойдет с нового конвейера в феврале 2025 года

Первый автобус сойдет с нового конвейера МАЗ в Минске уже в феврале 2025 года, передает телеграм-канал Мингорисполкома.
Это стало известно при посещении строительной площадки мэром Минска Владимиром Кухаревым, председателем Комитета госконтроля Василием Герасимовым и помощником президента — инспектором по Минску Юрием Фроловым.
Чиновников проинформировали, что готовность нового автобусного производства МАЗ в плане строительства отдельных корпусов и монтажа технологического оборудования составляет от 65% до 99%. А первый автобус сойдет с нового конвейера уже в феврале.
Кроме того, чиновники осмотрели будущие сварочный, складские и административные корпуса, покрасочную камеру. Им сообщили, что более 90% оборудования технологической линии уже установлено.
Тем временем «Минскводоканал» опроверг прорыв канализации и затопление автостоянки в Шабанах.
А Минтранс назвал количество включенных в реестр перевозчиков таксистов.
Между тем Минсвязи назвало тарифы на интернет после отмены роуминга в Беларуси и России.