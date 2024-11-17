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Автобус МАЗ сойдет с нового конвейера в феврале 2025 года

МАЗ выпустит первый автобус на новом конвейере в феврале 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Первый автобус сойдет с нового конвейера МАЗ в Минске уже в феврале 2025 года, передает телеграм-канал Мингорисполкома.

Это стало известно при посещении строительной площадки мэром Минска Владимиром Кухаревым, председателем Комитета госконтроля Василием Герасимовым и помощником президента — инспектором по Минску Юрием Фроловым.

Чиновников проинформировали, что готовность нового автобусного производства МАЗ в плане строительства отдельных корпусов и монтажа технологического оборудования составляет от 65% до 99%. А первый автобус сойдет с нового конвейера уже в феврале.

Кроме того, чиновники осмотрели будущие сварочный, складские и административные корпуса, покрасочную камеру. Им сообщили, что более 90% оборудования технологической линии уже установлено.

Тем временем «Минскводоканал» опроверг прорыв канализации и затопление автостоянки в Шабанах.

А Минтранс назвал количество включенных в реестр перевозчиков таксистов.

Между тем Минсвязи назвало тарифы на интернет после отмены роуминга в Беларуси и России.