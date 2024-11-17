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Урожай моркови убирают в Джанкойском районе

Овощ занимает 747 га площади.

Источник: Администрация Джанкойского района

В Джанкойском районе Крыма продолжается уборка урожая моркови. Овощ занимает 747 га площади, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Производство моркови — трудный и ответственный процесс. В последние годы в районе наблюдается «рабочих рук», поэтому специалисты уделяют особое внимание механизации процессов производства. Они используют вспомогательную технику и морковоуборочные комбайны.

Всего в муниципалитете планируют убрать 747 га. 88 га площади уже обработано. Средняя урожайность составляет 460 ц/га. В уборке задействованы четыре морковоуборочных комбайна.

сельское хозяйство