Урожай моркови убирают в Джанкойском районе

В Джанкойском районе Крыма продолжается уборка урожая моркови. Овощ занимает 747 га площади, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на администрацию муниципалитета.
Производство моркови — трудный и ответственный процесс. В последние годы в районе наблюдается «рабочих рук», поэтому специалисты уделяют особое внимание механизации процессов производства. Они используют вспомогательную технику и морковоуборочные комбайны.
Всего в муниципалитете планируют убрать 747 га. 88 га площади уже обработано. Средняя урожайность составляет 460 ц/га. В уборке задействованы четыре морковоуборочных комбайна.