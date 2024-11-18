Нацбанк опустил курс евро и увеличил курс доллара на 18 ноября после выходных

В соотношении с валютными курсами, которые действовали в субботу и воскресенье, 16 и 17 ноября, курс доллара стал немного выше, а вот курс евро и курс российского рубля снизились. Сильнее в первый день новой рабочей недели изменился курс американской валюты. При этом курс доллар уже заметно опережает евро в валютной корзине.