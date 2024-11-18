Нацбанк опустил курс евро и увеличил курс доллара на 18 ноября после выходных

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, Нацбанк на понедельник, 18 ноября, установил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,3800 белорусского рубля, 1 евро — 3,5626 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3869 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, которые действовали в субботу и воскресенье, 16 и 17 ноября, курс доллара стал немного выше, а вот курс евро и курс российского рубля снизились. Сильнее в первый день новой рабочей недели изменился курс американской валюты. При этом курс доллар уже заметно опережает евро в валютной корзине.
В денежном выражении на 18 ноября, понедельник, курсы валют изменены на следующие суммы: курс 1 доллара США прибавил 0,0049 белрубля, курс 1 евро потерял на 0,0021 белрубля, а курс 100 российских рублей снизился на 0,0011 белрубля.