Аналитики назвали города-миллионники с самой «длинной» ипотекой

Ранее Центробанк допустил введение ограничения — ипотеку не будут выдавать на срок свыше 30 лет. Такое предложение регулятор объяснил тем, что за этот период заемщики могут столкнуться со сложностями в обслуживании долга.
«Максимальный средний срок обременения по сделкам с ипотечным кредитованием на первичном рынке зафиксирован в Краснодаре. На данный момент он составляет там 28 лет и 4 месяца. На втором месте находится Казань. Там этот показатель составляет 27 лет и 8 месяцев. На третьем месте, замыкая тройку лидеров, находится Уфа с показателем 27 лет ровно», — отметили в платформе bnMAP.pro, изучившей первичный рынок 15 городов России с населением от 1 миллиона человек за 2022−2024 годы.
В то же время минимальный показатель по сроку обременения в ипотеке отмечен в Перми (21 год и 10 месяцев), Челябинске (24 года) и Самаре (24 года и 10 месяцев).
При этом, по данным платформы, за два года средний срок обременения в ипотечной сделке показал прирост почти во всех крупнейших городах, кроме Перми. Быстрее всего он увеличился в Челябинске (на 4 года и восемь месяцев). На втором месте — Уфа (4 года и семь месяцев), на третьем — Красноярск (4 года).
В Москве за два года средний срок обременения в ипотеке вырос на 2 года и 2 месяца (до 26 лет и семи месяцев), в Санкт-Петербурге — на 2 года и 3 месяца (до 26 лет и восьми месяцев).