Аналитики назвали города-миллионники с самой «длинной» ипотекой

При этом, по данным платформы, за два года средний срок обременения в ипотечной сделке показал прирост почти во всех крупнейших городах, кроме Перми. Быстрее всего он увеличился в Челябинске (на 4 года и восемь месяцев). На втором месте — Уфа (4 года и семь месяцев), на третьем — Красноярск (4 года).