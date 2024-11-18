Резидент ТОР «Хабаровск» запустит производство компонентов для протезов

Компания-резидент территории опережающего развития «Хабаровск» «Сварог-ДВ» приступила к реализации проекта по запуску производства металлических изделий с использованием лазерных станков. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», ввести новый цех в эксплуатацию предприятие планирует в четвёртом квартале 2026 года — он разместится на инвестиционной площадке «Ракитное».
По информации пресс-службы Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики, планируется, что главными заказчиками изделий компании станут медицинские учреждения и промышленные предприятия. Соглашение с КРДВ предусматривает инвестиции в проект в размере 22,3 миллиона рублей.
По словам директора компании-резидента Владимира Карпова, лазерная резка на сегодняшний день является самым передовым и инновационным методом, который нашёл широкое применение в различных отраслях промышленности. Используется он, начиная от металлообработки и заканчивая электроникой.
В настоящее время лазерные станки применяются там, где важно соблюдение строгих стандартов качества. Например, для изготовления деталей для аэрокосмической отрасли и медицины — среди них протезы, импланты и инструменты, а также детали и элементы для автомобилестроения, нефтегазовой промышленности, мебельного производства и многих других.
— Лазерный станок обеспечивает высокую точность резки и возможность обработки различных металлов, пластика, дерева и керамики. Система ЧПУ программирует станок на выполнение разрезов сложной формы, при этом отходы минимальны или вообще отсутствуют, — рассказал Владимир Карпов. Предприниматель считает, что главными покупателями его продукции станут предприятия Хабаровского края. Более того, с развитием бизнеса резидент ТОР планирует встроиться в кооперационные и производственные цепочки регионального бизнеса, что обеспечит стабильный поток заказов.