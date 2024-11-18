Резидент ТОР «Хабаровск» запустит производство компонентов для протезов

В настоящее время лазерные станки применяются там, где важно соблюдение строгих стандартов качества. Например, для изготовления деталей для аэрокосмической отрасли и медицины — среди них протезы, импланты и инструменты, а также детали и элементы для автомобилестроения, нефтегазовой промышленности, мебельного производства и многих других.