Челябинск попал в число городов с самой «недлинной» ипотекой

Срез по рынку сделан специалистами аналитической платформы bnMAP.pro, а опубликован РИА «Новости». Городом, где обременение оказалось наиболее протяженным по времени, стал Краснодар (28 лет 4 месяца). А вот Челябинск попал в лидеры списка, но с другой стороны, став одним из трех городов, где фиксируется минимальные показатели по сроку обременения в рамках ипотечных кредитов. В южноуральском мегаполисе этот срок равен 24 года. Меньше этот срок оказался только в Перми — 21 год 10 месяцев. Также в тройку попала Самара — 24 года 10 месяцев.
Однако есть вероятность, что Челябинск вполне может вылететь из этой тройки, так как здесь зафиксировали наиболее динамичный прирост срока обременения. За два последних года он набрал «в весе» 4 года и 8 месяцев.