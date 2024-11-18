Челябинск попал в число городов с самой «недлинной» ипотекой

Срез по рынку сделан специалистами аналитической платформы bnMAP.pro, а опубликован РИА «Новости». Городом, где обременение оказалось наиболее протяженным по времени, стал Краснодар (28 лет 4 месяца). А вот Челябинск попал в лидеры списка, но с другой стороны, став одним из трех городов, где фиксируется минимальные показатели по сроку обременения в рамках ипотечных кредитов. В южноуральском мегаполисе этот срок равен 24 года. Меньше этот срок оказался только в Перми — 21 год 10 месяцев. Также в тройку попала Самара — 24 года 10 месяцев.