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Цены на челябинские новостройки пошли вниз

Аналитики подсчитали среднюю стоимость первичной недвижимости в крупнейших региональных центрах.

Выкладку с ценами, актуальными на середине ноября, опубликовал «Коммерсант», взяв данные сразу нескольких сервисов по поиску недвижимости. В среднем в России стоимость квадратного метра составляет 134,6 тыс. рублей, она подорожала за месяц на 0,3% (данные компании «Этажи»).

Челябинск оказался в списке городов, где цена на «первичку» пошла вниз. За месяц цифры на ценнике снизились на 0,3%, достигнув уровня в 117,3 тыс. рублей за один квадратный метр.

Тем временем другие аналитики дают другие цифры, но тоже фиксируют их снижение. Так по выкладкам «ЦИАН Аналитики» средняя цена квадратного метра в челябинской новостройке сейчас составляет 143,2 тыс. рублей за квадратный метр, за месяц она снизилась на 0,7%.

экономика
недвижимость