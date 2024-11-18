Цены на челябинские новостройки пошли вниз

Тем временем другие аналитики дают другие цифры, но тоже фиксируют их снижение. Так по выкладкам «ЦИАН Аналитики» средняя цена квадратного метра в челябинской новостройке сейчас составляет 143,2 тыс. рублей за квадратный метр, за месяц она снизилась на 0,7%.