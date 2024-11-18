Росавиация обозначила судьбу субсидированных билетов для Дальнего Востока

В России уже несколько лет действует несколько программ по субсидированию авиаперелетов по стране. В их числе полеты на Дальний Восток и в Калининград, а также прямые рейсы между регионами без пересадок в Москве. Действует субсидия и на часть рейсов внутри дальневосточного региона.