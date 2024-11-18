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Росавиация обозначила судьбу субсидированных билетов для Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноября, ФедералПресс. Важная для жителей ДФО федеральная программа по субсидированию авиаперелетов будет продолжена. Такое заявление сделали в Росавиации.

Источник: Freepik

«Росавиация, как главный распределитель бюджетных средств по трем программам субсидирования авиарейсов, работает над тем, чтобы в 2025 году, как и в 2024-м, пассажиры продолжали пользоваться воздушным транспортом по сниженным тарифам», — заявили в Росавиации.

В России уже несколько лет действует несколько программ по субсидированию авиаперелетов по стране. В их числе полеты на Дальний Восток и в Калининград, а также прямые рейсы между регионами без пересадок в Москве. Действует субсидия и на часть рейсов внутри дальневосточного региона.

В 2025 году все субсидии останутся, а значит, жители перечисленных регионов смогут летать по низким ценам. Например, билет из Владивостока в Москву для жителя ДФО стоит порядка 10 тысяч рублей, в то время как для всех остальных продается минимум за 16 тысяч рублей.

По заявлениям Росавиации, программа субсидирования авиаперевозок будет работать до 2027 года. Средства на реализацию программы заложены в бюджете.

Ранее сообщалось о том, что все российские самолеты будут оборудованы Wi-Fi. Это произойдет к 2027−2028 году.