Росавиация обозначила судьбу субсидированных билетов для Дальнего Востока

«Росавиация, как главный распределитель бюджетных средств по трем программам субсидирования авиарейсов, работает над тем, чтобы в 2025 году, как и в 2024-м, пассажиры продолжали пользоваться воздушным транспортом по сниженным тарифам», — заявили в Росавиации.
В России уже несколько лет действует несколько программ по субсидированию авиаперелетов по стране. В их числе полеты на Дальний Восток и в Калининград, а также прямые рейсы между регионами без пересадок в Москве. Действует субсидия и на часть рейсов внутри дальневосточного региона.
В 2025 году все субсидии останутся, а значит, жители перечисленных регионов смогут летать по низким ценам. Например, билет из Владивостока в Москву для жителя ДФО стоит порядка 10 тысяч рублей, в то время как для всех остальных продается минимум за 16 тысяч рублей.
По заявлениям Росавиации, программа субсидирования авиаперевозок будет работать до 2027 года. Средства на реализацию программы заложены в бюджете.
Ранее сообщалось о том, что все российские самолеты будут оборудованы Wi-Fi. Это произойдет к 2027−2028 году.