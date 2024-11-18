Под Новосибирском многодетную семью заселили в аварийное жилье

В Краснозерском районе Новосибирской области многодетной семье предоставили в качестве льготного жилья помещение, фактически непригодное для проживания.
Нарушение было выявлено в ходе прокурорской проверки, которую провели по жалобе самих льготников. Люди сообщили, что проживать в помещении, которое они получили от местной администрации, было попросту опасно. В ходе контрольных мероприятий данный факт подтвердился. Однако, чтобы власти исправили свою ошибку и предоставили многодетной и малообеспеченной семье нормальное жилье, прокурору района пришлось обращаться в суд.
— Прокуратура направила в Краснозерский районный суд исковое заявление о возложении на муниципалитет обязанности предоставить семье вне очереди благоустроенное жилое помещение. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, — проинформировали в пресс-службе прокуратуры НСО.
Решение Фемиды местные власти уже исполнили. Многодетным родителям предоставили благоустроенный дом (на фото) по договору соцнайма.
Ранее Александр Бастрыкин заинтересовался погорельцами из общежития в новосибирской Первомайке.
Иван ЛУДНОВ.