Под Новосибирском многодетную семью заселили в аварийное жилье

Нарушение было выявлено в ходе прокурорской проверки, которую провели по жалобе самих льготников. Люди сообщили, что проживать в помещении, которое они получили от местной администрации, было попросту опасно. В ходе контрольных мероприятий данный факт подтвердился. Однако, чтобы власти исправили свою ошибку и предоставили многодетной и малообеспеченной семье нормальное жилье, прокурору района пришлось обращаться в суд.