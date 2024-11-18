В Приморье готовят к сдаче два участка дороги Михайловка-Дальнее

В Михайловском округе Приморья завершается ремонт двух участков дороги Михайловка — Дальнее общей протяженностью 26 километров. Работы охватили обновление асфальтобетонного и щебеночного покрытий, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Как рассказали в краевом минтрансе, подрядная организация уложила новый асфальт на 13 километрах дороги. На оставшихся 13 километрах ведутся работы по ремонту щебеночного покрытия. Особое внимание уделяется качеству используемой асфальтобетонной смеси, особенно с учетом холодного времени года.
На первом участке при выезде из села Первомайское обновлено 1,9 километра асфальта. Протяженность второго участка составляет 24 километра, где специалисты завершили укрепление основания дороги цементом. В ведомстве отмечают, что такое решение значительно повысит прочность покрытия и продлит срок службы трассы.
Кроме дорожного покрытия, ремонт затронул семь железобетонных мостов и водопропускных труб.
В министерстве транспорта добавили, что в следующем году планируется ремонт дополнительных участков дороги в селе Первомайское.
Напомним, ремонт дороги в районе приморского села Лазо близится к завершению — на отрезке с 7 по 11 километры трассы Лазо — Заповедный уже уложен асфальтобетон, сейчас дорожники занимаются укреплением обочин для повышения безопасности движения. По данным краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, в ближайшее время на участке будет нанесена разметка.