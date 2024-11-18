В Приморье готовят к сдаче два участка дороги Михайловка-Дальнее

Напомним, ремонт дороги в районе приморского села Лазо близится к завершению — на отрезке с 7 по 11 километры трассы Лазо — Заповедный уже уложен асфальтобетон, сейчас дорожники занимаются укреплением обочин для повышения безопасности движения. По данным краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, в ближайшее время на участке будет нанесена разметка.