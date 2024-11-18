Россия сократила импорт нефтепродуктов из Казахстана

В тоже время поставки газа из России в Казахстан в период с января по август этого года удвоились до $353,4 млн, что 2,1 раза превышает показатели аналогичного периода 2023 года. Примечательно, что объём поставок российского газа в Казахстан достиг максимальных значений за всю историю торговых взаимоотношений между странами.