Россия сократила импорт нефтепродуктов из Казахстана

Россия стала четвертой среди стран-импортеров казахстанских ГСМ. Больше остальных стран в этот период казахстанские нефтепродукты покупали Нидерланды ($355,4 млн), Турция ($103,6 млн) и Кыргызстан ($49,2 млн), Узбекистан ($43,3 млн).
Российские импортеры вдвое сократили закуп нефти в Казахстане — до $5,8 млн. Также сократились закупки газа в 2,5 раза — до $57,3 млн, а газового конденсата — в 1,9 раза, до $5,8 млн.
Между тем, отмечается, что в два раза увеличился импорт мазута — до $775 тысяч, и дизельного топлива до $3,9 млн.
В тоже время поставки газа из России в Казахстан в период с января по август этого года удвоились до $353,4 млн, что 2,1 раза превышает показатели аналогичного периода 2023 года. Примечательно, что объём поставок российского газа в Казахстан достиг максимальных значений за всю историю торговых взаимоотношений между странами.
В отношении других видов топлива наблюдается сокращение поставок. В частности, в январе-августе импорт нефтепродуктов из России в Казахстан снизился в 2,5 раза относительно аналогичного периода годом ранее — до $191,5 млн. Объём поставок автомобильного бензина в январе-августе 2024 года составил $587 тысяч, дизтоплива — $9 млн.